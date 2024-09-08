史上最大級のファッションフェスタ『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2024 A/W）』が2024年9月7日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、オープニングを飾る「マイナビTGC OPENING SPECIAL ARTIST LIVE」のステージに、韓国の6人組ガールズグループ・IVEが登場した。『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』圧倒的な可愛さでファンの目を釘