IVE（C）マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2024 AUTUMN/WINTER 韓国６人組ガールズグループ・IVEが７日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』の「マイナビ TGC OPENING SPECIAL ARTIST LIVE」のコーナーに出演した。TGCのステージは初登場となったIVEは、圧巻のパフォーマンスでオープニングを盛り上げた。【写真】IVE