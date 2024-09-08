立憲民主党の代表選が告示され、立候補した野田佳彦元首相、枝野幸男前代表、泉健太代表、当選1回の吉田晴美衆議院議員の4人が7日夕方、名古屋市で街頭演説をスタートさせました。枝野幸男前代表は「政治腐敗を一掃する。そして新しい時代を切り開く。私、枝野幸男。その先頭に立たせていただきたい」と訴えました。泉健太代表は「今や野党中心の新しい政権を求める声が大きくなってるんじゃないですか皆さん」「我々立憲民主党に