北野武監督の新作映画『Broken Rage』が現地時間6日、第81回ベネチア国際映画祭のアウト・オブ・コンペティション部門（特別招待作品）で世界初上映された。会場には北野武監督をはじめ、メインキャストの浅野忠信と大森南朋も出席。上映後には6分間のスタンディングオベーションが起こり、北野監督が照れくさそうに制止する一幕があった。北野武監督が脚本＆主演も兼任した新作のテーマは「暴力映画におけるお笑い」。本編は6