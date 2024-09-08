IS:SUE（C）マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2024 AUTUMN/WINTER 4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が７日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』に出演。「CONNECT」と「STATIC」の２曲をパフォーマンスし、会場を盛り上げた。【写真】IS:SUE「マイナビ TGC 2024 A/W」ステージの模様日本エンターテイメント