蒼樹が運営する東京都中央区東日本橋のコミュニケーションサウナ「SAUNA OOO TOKYO」併設のかき氷専門店「氷と、ととと」で、夏秋限定の新作かき氷「桃とミントのアールグレイヨーグルト」が登場した。ジューシーで香り豊かな山梨県産の桃を使用野菜・果物・ハーブ・スパイスを中心に、五感で楽しむかき氷を提供している「氷と、ととと」。「桃とミントのアールグレイヨーグルト」では、ジューシーで香り豊かな山梨県産の桃を使用