福岡県警若松署は7日、北九州市若松区に住む男性の携帯に8月30日以降複数回、東京入国管理局の職員や中国警察の警察官をかたる人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたが中国に送った荷物の中に法律違反になるものが含まれていた」「あなたに犯罪の捜査が及んでいる」「逮捕されたくなければ2千万円を支払うこと」などという内容だった。