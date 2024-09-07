風力発電と養殖の融合プラットフォーム「伏羲１号」運用開始中国広東省【新華社汕尾9月7日】中国広東省汕尾（さんび）市でこのほど、原子力大手、中国広核集団（CGN）の超大型風力発電・養殖漁業融合ケージプラットフォーム「伏羲（ふくぎ）1号」が運用を開始した。「伏羲1号」は汕尾海岸から約11キロ離れたCGN汕尾後湖50万キロワット洋上風力発電所の中心エリアにあり、ケージの主構造と上部のプラットフォームからなる。グ