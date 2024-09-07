ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太と女優・中村アンがダブル主演のテレビ朝日系連続ドラマ「青島くんはいじわる」（土曜・後１１時）第８話が７日に放送された。２０２０年に電子配信サービス「めちゃコミック」で累計閲覧数１・３億回、年間ランキング１位を記録した吉井ユウ氏の同名漫画が原作。同じ会社で働く、恋愛は必要ないと思っている「絶食系男子」と、独身生活満喫中の「干物系女子」が「協定恋愛」をきっかけに、距離を縮