中国海南省海口で台風後の復旧作業進む7日、海口市の浜海大道で倒木を片付ける作業員。（海口＝新華社記者/楊冠宇）【新華社海口9月7日】台風11号で大きな被害を受けた中国海南省海口市では現在、各部門が復旧作業を進めている。中国海南省海口で台風後の復旧作業進む7日、台風で樹木が倒れた海口市の浜海大道。（海口＝新華社記者/楊冠宇）中国海南省海口で台風後の復旧作業進む7日、海口市の浜海大道で倒木を片付ける作業員。