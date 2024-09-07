「ヤクルト０−６阪神」（７日、神宮球場）ヤクルト・村上宗隆内野手が不振に苦しんでいる。この日は６番で出場。二回に見逃し三振に倒れ、日本選手初の２年連続１６０三振を記録した。ここまでリーグトップの２３本塁打を放っているものの、この日も快音は聞かれず、３打数無安打。これで５試合連続無安打で、打率は・２３１と低迷する。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は「バットの軌道の入りが悪いのではないか。左肩