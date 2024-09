平野莉玖が、12月18日1stアルバム『Just The Way We Are』をテイチクエンタテインメントからリリースすることを発表した。自身初のアルバム発売となり、「Type-A」には新曲を含め16曲が収録予定、アーティスト平野莉玖としてスタートを切る内容になっている。また、アルバムからリード曲「Just The Way We Are」を9月25日に先行配信することも発表。あわせて新ビジュアル&配信シングルのジャケット写真も公開された。さらに、アル