フジテレビ系「有吉の夏休み２０２４密着７７時間ｉｎＨａｗａｉｉ」（午後９時）が７日、放送された。公式サイトの予告通り、活動休止中のタレント・フワちゃんが出演した部分は編集され、音声もほとんど聞こえない状態だった。番組は有吉弘行、ＳｎｏｗＭａｎ深澤辰哉、みちょぱ、お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇の４人でスタート。途中から「アンガールズ」田中卓志、ビビる大木が合流した。番組の最後に、再