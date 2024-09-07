「ウエスタン、阪神１１−６オリックス」（７日、安芸市営球場）阪神は初回、１番から打線がつながり一挙６得点。先発野手全員安打で計１６安打１１得点の猛攻で大勝した。初回は先頭・高寺が左前打を放ちクリーンアップが返す、言い展開で先制。四回まで毎回の得点で９点を奪った。初回と六回に安打を放った豊田は長打のマルチ安打をマーク。「４番・ＤＨ」の中川は先制点を挙げるなど役目を果たした。六回には高知高校出