◆第１３回ＢＦＡＵ１８アジア選手権▽２次リーグ韓国１―０日本（７日・新荘野球場）日本は韓国に０―１で競り負けたが、大会規定による得失点差率で決勝進出を決めた。 小倉全由（まさよし）監督（６７）は「正直勝ちたかった。でも（日台韓が）みんな１勝１敗なので胸を張っていけばいいのかな」と悔しい表情を浮かべながら率直な思いを述べた。先発・中崎琉生（京都国際）は５回３安打１奪三振無失点の粘投。両チー