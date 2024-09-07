グラビアアイドルの白川のぞみがこのほど、東京・秋葉原のソフマップで最新イメージDVD『お久しぶりです！ のぞみんです！』(発売中 4,620円税込 発売元:竹書房)の発売記念イベントを行った。DVD『お久しぶりです！ のぞみんです！』の発売記念イベントを行った白川のぞみ2021年10月に1stDVD『ミルキー・グラマー』でデビューした白川のぞみ。158cmの身長にスリーサイズは上からB100・W58・H90と日本人離れしており、一際目立つKカ