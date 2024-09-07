「ボクシング・東洋太平洋フェザー級王座決定戦」（７日、後楽園ホール）セミファイナルで東洋太平洋フェザー級王座決定戦が行われ、１位の中野幹士（帝拳）が１４位のＢＲＩＣＳ・ピアラ（フィリピン）とのサウスポー対決に４回３４秒、ＫＯ勝ちして、２０１８年１０月のプロデビューから１１戦目で初のタイトルを手にした。アマ７冠の中野は、プロでもここまで１０勝（９ＫＯ）と、無敗のまま初めてとなるタイトルマッチに