【J2第30節】(レゾド)大分 0-3(前半0-1)山形<得点者>[山]土居聖真(28分)、小西雄大(62分)、イサカ・ゼイン(87分)<退場>[大]香川勇気(59分)<警告>[大]中川寛斗(2分)、吉田真那斗(54分)、宇津元伸弥(86分)主審:椎野大地└「チート」「あまりにもレベチ」J2生態系を変えるJ1百戦錬磨の男…土居聖真を擁する山形、PO圏と5差に!