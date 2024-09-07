【J3第27節】(Axis)鳥取 3-1(前半2-0)沼津<得点者>[鳥]曽我大地(8分)、普光院誠(38分)、松木駿之介(57分)[沼]鈴木拳士郎(84分)<警告>[鳥]普光院誠(66分)[沼]川又堅碁(1分)、徳永晃太郎(68分)観衆:2,113人主審:松本大