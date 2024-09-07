【J2第30節】(正田スタ)群馬 0-0(前半0-0)仙台<警告>[群]瀬畠義成(50分)[仙]松井蓮之(45分+3)主審:榎本一慶└J2最下位群馬は2連勝ならず…仙台と引き分けて勝ち点1の積み上げにとどまる