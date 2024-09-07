【J2第30節】(ニンスタ)愛媛 1-4(前半1-1)横浜FC<得点者>[愛]パク・ゴヌ(20分)[横]高橋利樹(32分)、櫻川ソロモン2(70分、79分)、ユーリ・ララ(90分+4)<警告>[横]村田透馬(56分)主審:井上知大├横浜FCが4連勝でJ2首位キープ! 愛媛に先制許すも…高橋利樹の同点弾、櫻川ソロモンのヘッド2連弾で逆転勝利└「めっちゃカメラに抜かれてた」「かわいい」アウェー連戦の横浜FC、話題の“勝利の女神”が再び降臨