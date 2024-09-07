プロ野球のファームは7日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて7試合が行われた。西武は楽天戦（カーミニークフィールド）に3―0で完封勝利。先発・羽田は4回無安打7奪三振6四死球無失点で、3番手・平井が2回1安打4奪三振無失点で3勝目（1敗）を挙げた。育成選手の金子功が2安打2打点。楽天先発・ポンセは6回6安打6奪三振3失点（自責2）で1敗目（3勝）。黒川、育成選手の水上が2安打。DeNAはロッテ戦（ロッテ