◇日本スーパーライト級タイトルマッチ10回戦王者・李健太（帝拳）判定同級9位・山本ライアンジョシュア（ワタナベ）（2024年9月7日後楽園ホール）日本スーパーライト級タイトルマッチは王者の李健太（28＝帝拳）が同級9位の山本ライアンジョシュア（28＝ワタナベ）を判定で下し初度目の防衛に成功した。李は8勝（2KO）1分け。李は序盤から右ジャブ、左ストレートでポイントを稼ぐ。5回終了時に3〜5点をリード。その