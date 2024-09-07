アニメ『＜物語＞シリーズ オフ&モンスターシーズン』忍物語の新PV、主人公・阿良々木暦を描いた新ビジュアルが公開された。【動画】阿良々木暦が登場！公開された『忍物語』PV『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』は、毎週土曜日夜10時より、「ABEMA」で無料・独占配信中。放送後1週間、無料で見逃し配信を楽しめる。【キャスト】阿良々木暦：神谷浩史戦場ヶ原ひたぎ：斎藤千和八九寺真宵：加藤英美里神原駿