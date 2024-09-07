大分県中津市の「イオンモール三光」にて、10月26日(土)・27日(日)の2日間、第17回「からあげフェスティバル」が開催される。また、10月12日(土)・13日(日)には愛知県岡崎市で、11月2日(土)・3日(日)・4日(月)には和歌山県和歌山市でも開催される。「からあげフェスティバル」について「からあげフェスティバル」は、からあげの聖地・大分県中津市で開催される、からあげ文化発信を目的とした、年に一度のからあげ味比べイベントだ