９月で任期満了となる柔道男子日本代表の鈴木桂治監督（４４）が、現状を説明した。五輪３大会連続金メダリストの野村忠宏氏（４９）がプロデュースする柔道イベント「野村道場」（７日、横浜武道館）で鈴木監督は、パリ大会男子８１キロ級金メダルの永瀬貴規（旭化成）らと小中学生約２５０人を指導した。イベント後は「子供たちと選手たちがふれ合う機会は、なかなか簡単につくれるものではない。それを野村先輩はできるわ