◆バドミントン▽全日本社会人選手権第１日（７日、鳥取産業体育館ほか）混合ダブルスで、渡辺勇大（ＢＩＰＲＯＧＹ）、田口真彩（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）組が初戦の２回戦に登場し、白石大智、若林真名組を２１―８、２１―１３で下した。パリ五輪で２大会連続の銅メダルを獲得した渡辺は、１３年ペアを組んだ東野有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）とのペア解消から１５日後、新たなスタートを切った。「若い選手と組んで戻ってこられ