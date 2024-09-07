お笑いタレント・有吉弘行（50）が7日放送のフジテレビ「有吉の夏休み2024密着77時間in Hawaii」（土曜後9・00）に出演し、タレントの「みちょぱ」こと池田美優（25）の結婚式にツッコミを入れる場面があった。今年ハワイで結婚式を挙げたみちょぱだったが、それ以外にも京都、東京と計3回も結婚式を挙げるということで、有吉から「何回結婚式やってんだよ!」というツッコミが入る。クアロア・ランチという人気の観光スポ