◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ2024日本代表 41-24 米国代表（2024年9月7日熊谷）世界ランキング14位の日本は同19位の米国から5トライを挙げて41-24（前半24-10）で勝ち、1次リーグ2連勝でB組1位通過を決めた。準決勝ではA組2位のサモアと、15日に東京・秩父宮ラグビー場で対戦する。試合後の記者会見の主なコメントは以下のとおり。▼日本代表エディー・ジョーンズHCパシフィッ