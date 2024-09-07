ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（２９）が７日、本拠地のみずほペイペイドームを訪れ、球団幹部や小久保監督と面談を行った。腰の検査と治療のために渡米していたオスナは６日に再来日。球団とは今後の復帰プランなどについて話し合ったという。守護神は「何試合投げるか、ブルペンに入って自分の状態を上げていくという話をした」と説明した。米国での検査では腰の炎症と体重を落とすことを指摘されたという。実に１１