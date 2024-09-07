°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç?¡ÖÂè£³£±²ó¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£·Æü¡¢£´ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£±£±£Ò¤ò£±Ãå¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¡¢µ×¡¹¤Î£Ç?Í¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤Ç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡££Ó£ÇÍ¥¾¡¡Ê£²£°£²£°Ç¯¡Ë¤³¤½¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£Ç?Í¥½Ð¤Ë¸Â¤ì¤Ð¼Â¤ËÌó£¸Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ø¤¨¡Á¡×¡£¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ë´î¤Ó¤È½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸