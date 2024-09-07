中国共産党３中全会「決定」の用語解説（２７）基本研修北京の人民大会堂。（3月11日撮影、北京＝新華社記者/宋為偉）【新華社北京9月7日】中国共産党が7月の第20期中央委員会第3回全体会議（3中全会）で採択した「改革のさらなる全面深化と中国式現代化の推進に関する中国共産党中央委員会の決定」について、重要な用語を解説する。第27回は「基本研修」。▽「決定」の原文党建設の制度改革を深化させる。（中略）定期的