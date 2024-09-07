とちぎテレビ 今市警察署によりますと、９月６日午後４時３０分ごろ日光市沢又の資材置き場から火が出て、タイヤおよそ２千本と車両４台を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。 警察や消防で詳しく調べています。