明治安田Ｊ２リーグは７日、各地で第３０節の８試合が行われ、首位の横浜Ｃは愛媛に４―１で快勝した。４連勝で勝ち点を６６に伸ばした。２位の清水は、３位長崎と１―１で引き分けて勝ち点６２。仙台―群馬もドロー。