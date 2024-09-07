中国南部の広東省湛江市、深セン市などでは極めて強い勢力の台風11号上陸の影響で、6日午前8時から強い雨に見舞われています。強い雨は同日午後8時ごろまで続く見通しです。広東省の気象部門は、台風11号が広東省西部の沿海地区に「風」、「雨」、「高潮」の三重の影響をもたらすと予想しています。省の洪水・干ばつ防止防風対応本部は強風被害を防止するために、最高レベルの警報である1級緊急対応を維持しています。また5日午後9