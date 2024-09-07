第76回ベネチア国際映画祭において、アメコミ映画初の金獅子賞に輝く快挙を成し遂げたDC映画『ジョーカー』（2019）。その続編となる『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（10月11日全国公開）を引っ提げて、再びベネチア映画祭に参加したトッド・フィリップス監督が、日本向けの合同会見に出席した。巨大な成功のプレッシャー大都市ゴッサムの片隅で生きるコメディアン志望の主人公アーサー・フレックが、社会の狭間でもがくうち