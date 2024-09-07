【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・メンデス―ＤｅＮＡ・吉野光樹（１４時・東京ドーム）◆ヤクルト・高梨裕稔―阪神・西勇輝（１７時・神宮）◆広島・玉村昇悟―中日・柳裕也（１３時３０分・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・北山亘基―オリックス・宮城大弥（１３時・エスコンＦ）◆ロッテ・佐々木朗希―楽天・内星龍（１７時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・松本晴―西武・武内夏暉（１３時・みずほ