阪神が零封勝ちで５連勝。一回に森下の先制二塁打、佐藤輝の２ランなどで４点を奪い、九回は大山が２ラン。才木は６回で８安打を浴びながらも粘って１２勝目。ヤクルトは３連敗。打線は９安打を放ったが、つながりを欠いた。高橋は９敗目。