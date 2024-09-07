＜第39回マイナビ東京ガールズコレクション2024AUTUMN／WINTER＞◇7日◇さいたまスーパーアリーナ映画「矢野くんの普通の日々」で映画初主演となるFANATICS八木勇征（27）が、共演する池端杏慈（16）Travis Japan中村海人（27）と、スペシャルステージに登壇した。同作は漫画家田村結衣さんの同名コミックの実写映画化。超不運体質な男子高生と心配性な女子高生を中心とするクラスメートたちの日常を描いており、11月15日公開予定