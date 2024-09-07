Googleのスマートフォン・Pixelシリーズの最新モデル「Google Pixel 9」が2024年8月22日にリリースされました。Googleストアほか、ドコモ、ソフトバンク、auから販売されています。この記事ではソフトバンクからお借りしたGoogle Pixel 9（ストレージ128GBモデル）を使って、特徴や使い勝手をレビューしていきます。【表】「Google Pixel」シリーズの各スマホは何年くらい使える？Google Pixel 9の基本スペックPixelシリーズはAndr