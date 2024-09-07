サッカーJ2リーグ第30節が9月7日に行われ、藤枝MYFCは、ホームでで18位栃木SCと対戦、エースFW矢村健の2試合連続ゴールで1-0で勝利し、リーグ戦連勝となりました。 前節、アウェーで熊本を退けた藤枝は残留争いをする栃木相手に主導権を握りますがゴールは遠く、スコアレスのままゲームが進みます。しかし、後半32分、藤枝はFW矢村健が2試合連続となるゴールを挙げ
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