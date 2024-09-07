◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―６阪神（７日・神宮）阪神が今季３度目の５連勝で、首位と２・５ゲーム差をキープした。今季最多タイの貯金８。ヤクルト戦は１３勝８敗とし、２年連続の勝ち越しが決まった。初回に速攻。先頭の近本の左前打と中野の犠打で１死二塁をつくり、森下が左翼への先制二塁打。４試合連続打点とする一打で試合を動かし、大山が中前適時打で続いた。さらに佐藤輝が左越えに１３号２ラン。２戦連続ア