◆プロボクシング▽東洋太平洋フェザー級（５７・１キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・中野幹士（ＫＯ４回３４秒）同級１４位ブリックス・ピアラ（７日、後楽園ホール）東洋太平洋フェザー級１位・中野幹士（２９）＝帝拳＝が初の王座獲得に成功した。空位の東洋太平洋同級王座をブリックス・ピアラ（２２）＝フィリピン＝と争い４回ＫＯ勝ち。デビューから無傷の１１連勝（１０ＫＯ）でベルトを手にした。「ボディーは