9月6日、元モーニング娘。の高橋愛がInstagramを更新した。【写真】後輩メンバーから贈られたサイン&メッセージ入りのプレゼントSHOT高橋は、自身のInstagramアカウントにて、「#なんだかセンチメンタルな時の歌」「大好きな @morningmusume_official 後輩たちから」「愛しかない」「ありがとう」などとコメントしつつ、モーニング娘。’24のメンバーからプレゼントされたという、サインやメッセージが書かれたCDの写真を公開