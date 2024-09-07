9月6日、元モーニング娘。の高橋愛がInstagramを更新した。【写真】後輩メンバーから贈られたサイン&メッセージ入りのプレゼントSHOT高橋は、自身のInstagramアカウントにて、「#なんだかセンチメンタルな時の歌」「大好きな @morningmusume_official 後輩たちから」「愛しかない」「ありがとう」などとコメントしつつ、モーニング娘。’24のメンバーからプレゼントされたという、サインやメッセージが書かれたCDの写真を公開
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