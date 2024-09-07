柔道男子６０キロ級で五輪３連覇の野村忠宏さん主催の柔道教室「野村道場」が７日、横浜武道館で行われた。パリ五輪直後に男子８１キロ級の永瀬貴規（旭化成）、女子４８キロ級の角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）、カナダ代表で女子５７キロ級の出口クリスタ（日本生命）の金メダリスト３人と全日本男子の鈴木桂治監督が特別講師を務めた。イベントには柔道未経験者を含む小中学生約２５０人が参加し、５人で計８個の五輪