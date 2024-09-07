令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）第2話「幸せザクザクチップス」が8日に放送される。【動画】【仮面ライダーガヴ】第2話「幸せザクザクチップス」予告またも腹ペコで倒れていたショウマ（知念英和）は、今度はなんでも屋を経営する幸果（宮部のぞみ）に助けられ、弁当やお菓子をごちそうになる。絆斗（日野友輔）は事件記事をこなすかたわら、SNSでガヴにまつわる情報