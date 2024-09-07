【モデルプレス＝2024/09/07】インフルエンサー・タレントのみとゆなが7日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN／WINTER 」（以下、マイナビ TGC 2024 A／W）に出演した。【写真】みとゆな、美脚堂々披露◆みとゆな、雰囲気ガラリのウェービーヘア披露みとゆなは、ニットトップスに黒のプリーツスカート、ロングタイでアクセントを加えたY2Kファッションで登場