◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３×―２ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人・井上温大投手が６回まで投げ４安打１失点と好投、８勝目はならなかったが、チームは９回にこの日１軍合流の代打・中山礼都内野手が同点打、延長１２回にオコエ瑠偉外野手のプロ初のサヨナラ本塁打で２連勝を飾った。井上は１回１死から桑原将志外野手に右前打、佐野恵太外野手は右飛に打ち取ったが、２死一塁からオースティン内野手に左