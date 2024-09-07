【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『10周年出航ライブ “FlagShip”』は、2025年3月1・2日に開催！ TrySailが、自身初となる日本武道館単独公演『LAWSON presents TrySail 10周年出航ライブ “FlagShip” in 日本武道館』を2025年3月1・2日に開催することを自身のオフィシャルYouTubeチャンネルで発表した。 映像では、本邦初公開となったTrySailとしての初ライブ『TrySail First Live 2015 “Sail Out!!!”』の模様か