◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（７日・神宮）阪神・才木浩人投手が６回８安打無失点でマウンドを降りた。自己最多を更新する１２勝目の権利を持ち、降板した。再三、ピンチを招くも得点だけは許さず。試合前時点で神宮の先発マウンドは未勝利。通算４戦３敗で防御率７・１４。飛躍を遂げた今季も２戦で防御率４・５０と苦手にしていた。８年目で自身初の規定投球回にも到達。勝利を信じ中継ぎ陣に後を託した。